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Quali sono i giocatori dell’Inter in nazionale? Mondiali e amichevoli, il calendario completo

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Sono nove i nerazzurri chiamati a rappresentare le proprie nazioni in vista dei campionati mondiali e delle amichevoli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La 23.a edizione dei campionati mondiali di calcio è alle porte e sono state annunciate le rose che prenderanno parte al torneo. La rassegna mondiale del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, vedrà protagonisti sette giocatori dell'Inter in rappresentanza di sette nazioni diverse.

La fase a gironi del torneo inizierà l'11 giugno, con il match di apertura tra Messico e Sudafrica, e si concluderà il 28 giugno, mentre la finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di New York alle ore 21:00 italiane. Prima dell'inizio della manifestazione le squadre saranno impegnate in gare amichevoli, che vedranno protagonisti altri due giocatori dell'Inter con le rispettive nazionali.

I nove calciatori nerazzurri convocati sono: Lautaro Martinez (Argentina), Marcus Thuram (Francia), Manuel Akanji (Svizzera), Denzel Dumfries (Olanda), Hakan Calhanoglu (Turchia), Petar Sucic (Croazia), Ange-Yoan Bonny (Costa D'Avorio), Francesco Pio Esposito (Italia), Piotr Zielinski (Polonia).

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I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

Argentina - Lautaro Martinez

Argentina-Honduras, domenica 07/06 ore 02:00 | Amichevole | College Station

Islanda-Argentina, mercoledì 10/06 ore TBD | Amichevole | Auburn

Argentina-Algeria, mercoledì 17/06 ore 03:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Kansas City

Argentina-Austria, lunedì 22/06 ore 19:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Arlington

Giordania-Argentina, domenica 28/06 ore 04:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Arlington

Francia - Marcus Thuram

Francia-Costa D'Avorio, giovedì 04/06 ore 21:00 | Amichevole | Nantes

Francia-Irlanda del Nord, lunedì 08/06 ore 21:00 | Amichevole | Lille

Francia-Senegal, martedì 16/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | New York

Francia-Iraq, lunedì 22/06 ore 23:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia

Norvegia-Francia, venerdì 26/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Boston

Svizzera - Manuel Akanji

Svizzera-Giordania, domenica 31/05 ore 15:00 | Amichevole | San Gallo

Svizzera-Australia, sabato 06/06 ore 21:00 | Amichevole | San Diego

Qatar-Svizzera, sabato 13/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Santa Clara

Svizzera-Bosnia Herzegovina, giovedì 18/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Inglewood

Svizzera-Canada, mercoledì 24/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Vancouver

Dumfries Olanda
Getty Images

Olanda - Denzel Dumfries

Olanda-Algeria, mercoledì 03/06 ore 20:45 | Amichevole | Rotterdam

Olanda-Uzbekistan, lunedì 08/06 ore 20:45 | Amichevole | New York

Olanda-Giappone, domenica 14/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Dallas

Olanda-Svezia, sabato 20/06 ore 19:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Houston

Tunisia-Olanda, venerdì 26/06 ore 01:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Kansas City

Turchia - Hakan Calhanoglu

Turchia-Macedonia del Nord, lunedì 01/06 ore 19:30 | Amichevole | Istanbul

Venezuela-Turchia, sabato 06/06 ore 01:00 | Amichevole | Fort Lauderdale

Australia-Turchia, domenica 14/06 ore 06:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Vancouver

Turchia-Paraguay, sabato 20/06 ore 05:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Santa Clara

Turchia-Stati Uniti, venerdì 2606 ore 04:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Inglewood

Croazia - Petar Sucic

Croazia-Belgio, martedì 02/06 ore 18:00 | Amichevole | Rijeka

Croazia-Slovenia, domenica 07/06 ore 20:45 | Amichevole, Varazdin

Inghilterra-Croazia, mercoledì 17/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Arlington

Panama-Croazia, mercoledì 24/06 ore 01:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Toronto

Croazia-Ghana, sabato 27/06 ore 23:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia

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Costa d'Avorio - Ange-Yoan Bonny

Francia-Costa d'Avorio, giovedì 04/06 ore 21:00 | Amichevole | Nantes

Costa d'Avorio-Ecuador, lunedì 15/06 ore 01:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia

Germania-Costa d'Avorio, sabato 20/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Toronto

Curacao-Costa d'Avorio, giovedì 25/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia

Italia - Francesco Pio Esposito

Lussemburgo-Italia, mercoledì 03/06 ore 20:45 | Amichevole | Lussemburgo

Grecia-Italia, domenica 07/06 ore 21:00 | Amichevole | Heraklion

Polonia - Piotr Zielinski

Polonia-Ucraina, domenica 31/05 ore 17:30 | Amichevole | Wroclaw

Polonia-Nigeria, mercoledì 03/06 ore 20:45 | Varsavia

(Fonte: Inter.it)

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