La 23.a edizione dei campionati mondiali di calcio è alle porte e sono state annunciate le rose che prenderanno parte al torneo. La rassegna mondiale del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, vedrà protagonisti sette giocatori dell'Inter in rappresentanza di sette nazioni diverse.
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La fase a gironi del torneo inizierà l'11 giugno, con il match di apertura tra Messico e Sudafrica, e si concluderà il 28 giugno, mentre la finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di New York alle ore 21:00 italiane. Prima dell'inizio della manifestazione le squadre saranno impegnate in gare amichevoli, che vedranno protagonisti altri due giocatori dell'Inter con le rispettive nazionali.
I nove calciatori nerazzurri convocati sono: Lautaro Martinez (Argentina), Marcus Thuram (Francia), Manuel Akanji (Svizzera), Denzel Dumfries (Olanda), Hakan Calhanoglu (Turchia), Petar Sucic (Croazia), Ange-Yoan Bonny (Costa D'Avorio), Francesco Pio Esposito (Italia), Piotr Zielinski (Polonia).
I CONVOCATI E GLI IMPEGNI
Argentina - Lautaro Martinez
Argentina-Honduras, domenica 07/06 ore 02:00 | Amichevole | College Station
Islanda-Argentina, mercoledì 10/06 ore TBD | Amichevole | Auburn
Argentina-Algeria, mercoledì 17/06 ore 03:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Kansas City
Argentina-Austria, lunedì 22/06 ore 19:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Arlington
Giordania-Argentina, domenica 28/06 ore 04:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Arlington
Francia - Marcus Thuram
Francia-Costa D'Avorio, giovedì 04/06 ore 21:00 | Amichevole | Nantes
Francia-Irlanda del Nord, lunedì 08/06 ore 21:00 | Amichevole | Lille
Francia-Senegal, martedì 16/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | New York
Francia-Iraq, lunedì 22/06 ore 23:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia
Norvegia-Francia, venerdì 26/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Boston
Svizzera - Manuel Akanji
Svizzera-Giordania, domenica 31/05 ore 15:00 | Amichevole | San Gallo
Svizzera-Australia, sabato 06/06 ore 21:00 | Amichevole | San Diego
Qatar-Svizzera, sabato 13/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Santa Clara
Svizzera-Bosnia Herzegovina, giovedì 18/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Inglewood
Svizzera-Canada, mercoledì 24/06 ore 21:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Vancouver
Olanda - Denzel Dumfries
Olanda-Algeria, mercoledì 03/06 ore 20:45 | Amichevole | Rotterdam
Olanda-Uzbekistan, lunedì 08/06 ore 20:45 | Amichevole | New York
Olanda-Giappone, domenica 14/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Dallas
Olanda-Svezia, sabato 20/06 ore 19:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Houston
Tunisia-Olanda, venerdì 26/06 ore 01:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Kansas City
Turchia - Hakan Calhanoglu
Turchia-Macedonia del Nord, lunedì 01/06 ore 19:30 | Amichevole | Istanbul
Venezuela-Turchia, sabato 06/06 ore 01:00 | Amichevole | Fort Lauderdale
Australia-Turchia, domenica 14/06 ore 06:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Vancouver
Turchia-Paraguay, sabato 20/06 ore 05:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Santa Clara
Turchia-Stati Uniti, venerdì 2606 ore 04:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Inglewood
Croazia - Petar Sucic
Croazia-Belgio, martedì 02/06 ore 18:00 | Amichevole | Rijeka
Croazia-Slovenia, domenica 07/06 ore 20:45 | Amichevole, Varazdin
Inghilterra-Croazia, mercoledì 17/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Arlington
Panama-Croazia, mercoledì 24/06 ore 01:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Toronto
Croazia-Ghana, sabato 27/06 ore 23:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia
Costa d'Avorio - Ange-Yoan Bonny
Francia-Costa d'Avorio, giovedì 04/06 ore 21:00 | Amichevole | Nantes
Costa d'Avorio-Ecuador, lunedì 15/06 ore 01:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia
Germania-Costa d'Avorio, sabato 20/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Toronto
Curacao-Costa d'Avorio, giovedì 25/06 ore 22:00 | Fase a Gironi Mondiali 2026 | Philadelphia
Italia - Francesco Pio Esposito
Lussemburgo-Italia, mercoledì 03/06 ore 20:45 | Amichevole | Lussemburgo
Grecia-Italia, domenica 07/06 ore 21:00 | Amichevole | Heraklion
Polonia - Piotr Zielinski
Polonia-Ucraina, domenica 31/05 ore 17:30 | Amichevole | Wroclaw
Polonia-Nigeria, mercoledì 03/06 ore 20:45 | Varsavia
(Fonte: Inter.it)
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