Sono nove i nerazzurri chiamati a rappresentare le proprie nazioni in vista dei campionati mondiali e delle amichevoli

La 23.a edizione dei campionati mondiali di calcio è alle porte e sono state annunciate le rose che prenderanno parte al torneo. La rassegna mondiale del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, vedrà protagonisti sette giocatori dell'Inter in rappresentanza di sette nazioni diverse.