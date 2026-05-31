Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Nazionale, Venturino indisponibile lascia il ritiro: chi arriva al suo posto
ultimora
UFFICIALE – Nazionale, Venturino indisponibile lascia il ritiro: chi arriva al suo posto
Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano
Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club.
Al suo posto, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia.
Resterà in squadra fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini, mentre Dominic Vavassori e Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club.
(figc.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA