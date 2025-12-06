Poche ore ancora prima del calcio d'inizio di Inter-Como. La squadra di Cristian Chivu le vivrà come sempre ad Appiano Gentile, in attesa di spostarsi verso lo stadio. Stavolta però, contrariamente a quanto accaduto finora, si è già risvegliata nel centro sportivo nerazzurro. L'allenatore nerazzurro ha infatti preso una decisione diversa dal solito. La sottolinea Il Giornale in edicola stamattina:
Giornale – Inter-Como, alla vigilia una decisione mai presa prima da Chivu
La novità rispetto alle altre volte emerge anche dal focus proposto stamattina dal quotidiano
Si legge nel focus verso il match del Meazza: "Per la prima volta in stagione, vigilia di ritiro per l’Inter, che anche prima del derby si radunò solo la mattina della partita. C’entra forse l’orario d’inizio, ma probabilmente, sulla decisione di Chivu incide di più proprio giocare col Como".
