«Nico Paz torna sicuro al Real Madrid e lo dico da un anno se gioca Guler in quel ruolo sicuramente può farlo Nico Paz . Fabregas poteva andare all'Inter ? Non ci ha mai pensato neanche per un secondo, ha detto no, assolutamente, ha detto rimango a Como, è stato Ausilio ad incontrarlo. Potrebbe comunque essere l'ultomo anno al Como per lui», ha sottolineato il direttore del Corriere dello Sport che ha poi risposto anche ad un'altra domanda.

«Una squadra completa in Serie A? L'Inter. Il Napoli al completo vale l'Inter. Mi piace molto la squadra nerazzurra, poi perché non dovrebbe essere così, ha solo aggiunto? Ha perso? Ne hanno perse tutte di gare, molte volte è stato l'episodio. Ha una struttura e una cosa che gli altri non hanno, l'attacco. Ha quattro punte che segnano e il Napoli ne ha tre e sono tutte fuori. La Roma ne ha uno», ha concluso Zazzaroni.