"L’ex Marsiglia non è un brocco, solo che c’entra poco o nulla col 3-5-2 ieri di Inzaghi e oggi di Chivu e considerando che fu seguito e preso prima del forzato cambio in panchina, si può già parlare, per lo meno, di acquisto curioso, che lascia perplessi. Diverso sarebbe, sarà, il giorno in cui Chivu cambierà l’Inter e Luis Henrique sarà libero soprattutto di attaccare. Vedremo. Nel frattempo, gioca Carlos Augusto, con gli ovvi scongiuri di Chivu rispetto a nuovi infortuni".