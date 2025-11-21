L'assenza di Denzel Dumfries nel derby impone a Cristian Chivu una scelta coraggiosa. Per sostituire l'olandese dovrà ricorrere a uno tra Luis Henrique, che non ha ancora lasciato il segno in nerazzurro, e Carlos Augusto, da adattare all'occorrenza sulla catena a lui meno congeniale. Il Giornale in edicola stamattina si sofferma sul calciatore arrivato in estate da Marsiglia:
Giornale – Inter, Luis Henrique non è un brocco: il suo problema è un altro
Giornale – Inter, Luis Henrique non è un brocco: il suo problema è un altro
Il focus dal quotidiano sull'esterno arrivato in estate da Marsiglia per rinforzare la catena di destra
"L’ex Marsiglia non è un brocco, solo che c’entra poco o nulla col 3-5-2 ieri di Inzaghi e oggi di Chivu e considerando che fu seguito e preso prima del forzato cambio in panchina, si può già parlare, per lo meno, di acquisto curioso, che lascia perplessi. Diverso sarebbe, sarà, il giorno in cui Chivu cambierà l’Inter e Luis Henrique sarà libero soprattutto di attaccare. Vedremo. Nel frattempo, gioca Carlos Augusto, con gli ovvi scongiuri di Chivu rispetto a nuovi infortuni".
