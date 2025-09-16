Dazn ha pubblicato l'episodio di BordoCam relativo a Juventus-Inter. Nel corso dell'estratto, emergono alcuni dettagli non sfuggiti alle telecamere.
Bordocampista Dazn: “Prima del 3-3, Chivu urla con rabbia questa frase. E Darmian…”
Un esempio riguarda la reazione di Chivu sulla punizione che ha portato al 3-3 bianconero firmato Thuram.
Una gestione del possesso rivedibile dell'Inter, con un errore banale di Dimarco che regala palla alla Juventus e Bastoni trattiene Openda, con Colombo che fischia il fallo per la Juventus.
"Chivu, come in occasione del 2-1, lo capisce prima e rabbioso urla: 'Ma gioca sulla punta'. E rabbioso calcia una bottiglietta", spiega l'inviato di Dazn, Davide Bernardi.
"Prima della punizione di Yildiz, c'è Darmian che urla: "Ne ho due". Khephren Thuram, 192 cm, finisce con Zielinski, 180 cm. Il francese sfrutta il miss match e fa il 3-3. Il fratello Marcus, a centrocampo, lo guarda annuendo, facendogli con gli occhi i complimenti come conferma più tardi Khephren", aggiunge l'inviato di Dazn.
