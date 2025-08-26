FC Inter 1908
ultimora

UFFICIALE – Inter, rinnovo di contratto per Cocchi e Bovo: l’annuncio

Matteo Cocchi e Leonardo Bovo hanno rinnovato il loro contratto con l'Inter: è arrivato anche l'annuncio del club
Tramite un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di due talenti del settore giovanile.

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Matteo Cocchi e Leonardo Bovo", si legge sul sito del club nerazzurro.

Cocchi, classe 2007, ha già esordito in prima squadra ma quest'anno è aggregato all'Under 23 di Vecchi. Stesso discorso per Leonardo Bovo, classe 2005 e che già vanta due presenze nelle due partite disputate dall'Under 23.

