Tramite un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di due talenti del settore giovanile.
UFFICIALE – Inter, rinnovo di contratto per Cocchi e Bovo: l’annuncio
Matteo Cocchi e Leonardo Bovo hanno rinnovato il loro contratto con l'Inter: è arrivato anche l'annuncio del club
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Matteo Cocchi e Leonardo Bovo", si legge sul sito del club nerazzurro.
Cocchi, classe 2007, ha già esordito in prima squadra ma quest'anno è aggregato all'Under 23 di Vecchi. Stesso discorso per Leonardo Bovo, classe 2005 e che già vanta due presenze nelle due partite disputate dall'Under 23.
