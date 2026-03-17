FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Chivu: salterà Fiorentina-Inter

ultimora

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Chivu: salterà Fiorentina-Inter

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Chivu: salterà Fiorentina-Inter - immagine 1
Un turno di stop per il tecnico nerazzurro, espulso per proteste nei minuti finali del match contro l'Atalanta
Fabio Alampi Redattore 

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sue decisioni in merito alla ventinovesima giornata di Serie A. Un turno di squalifica per Cristian Chivu, espulso per proteste nei minuti finali del match contro l'Atalanta: il tecnico dell'Inter non sarà così in panchina domenica sera contro la Fiorentina.

Inter Chivu
Getty Images

Per quanto riguarda i calciatori, quarta ammonizione stagionale per Sucic e Carlos Augusto: entrambi entrano in regime di diffida, alla prossima sanzione disciplinare verranno squalificati.

Leggi anche
Gravina: “Open VAR? Valuteremo insieme all’AIA ma sta diventando una forma...
Ceccarini: “Scudetto? Può perderlo solo l’Inter. Le parole di Conte erano riferite...

© RIPRODUZIONE RISERVATA