Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sue decisioni in merito alla ventinovesima giornata di Serie A. Un turno di squalifica per Cristian Chivu, espulso per proteste nei minuti finali del match contro l'Atalanta: il tecnico dell'Inter non sarà così in panchina domenica sera contro la Fiorentina.
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fcinter1908 ultimora Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Chivu: salterà Fiorentina-Inter
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Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Chivu: salterà Fiorentina-Inter
Un turno di stop per il tecnico nerazzurro, espulso per proteste nei minuti finali del match contro l'Atalanta
Per quanto riguarda i calciatori, quarta ammonizione stagionale per Sucic e Carlos Augusto: entrambi entrano in regime di diffida, alla prossima sanzione disciplinare verranno squalificati.
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