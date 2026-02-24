Nell'ultima puntata di Open VAR in onda su DAZN, Dino Tommasi, esponente della CAN, ha analizzato gli episodi arbitrali salienti dell'ultima giornata di campionato.
OPEN VAR – Aia: “Gol Parma regolare, Valenti non fa fallo e Troilo ruba tempo a Bartesaghi”
Ecco il suo focus su una circostanza molto discussa come il gol del Parma che ha deciso la partita contro il Milan a San Siro:
"Piccini da campo firma ostruzione di Valenti su Maignan, ma in realtà è completamente fermo e non fa alcun movimento a ostruire verso Maignan, è addirittura di spalle, ha il diritto di posizionarsi lì. Troilo ruba il tempo a Bartesaghi e non commette fallo, gli ruba il tempo. Il leggero contatto è fisiologico. Il fuorigioco geografico di Ondrejka non è assolutamente punibile visto che non impedisce in alcun modo la parata di Maignan. Scontro con Loftus-Cheek? Scontro fortuito, il portiere va sulla palla e la prende prima dello scontro. Dispiace per il calciatore, ma il contatto è fortuito".
