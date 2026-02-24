FC Inter 1908
OPEN VAR – Aia: “Gol Parma regolare, Valenti non fa fallo e Troilo ruba tempo a Bartesaghi”

Nell'ultima puntata di Open VAR in onda su DAZN, Dino Tommasi, esponente della CAN, ha analizzato gli episodi arbitrali dell'ultima giornata
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nell'ultima puntata di Open VAR in onda su DAZN, Dino Tommasi, esponente della CAN, ha analizzato gli episodi arbitrali salienti dell'ultima giornata di campionato.

Ecco il suo focus su una circostanza molto discussa come il gol del Parma che ha deciso la partita contro il Milan a San Siro:

"Piccini da campo firma ostruzione di Valenti su Maignan, ma in realtà è completamente fermo e non fa alcun movimento a ostruire verso Maignan, è addirittura di spalle, ha il diritto di posizionarsi lì. Troilo ruba il tempo a Bartesaghi e non commette fallo, gli ruba il tempo. Il leggero contatto è fisiologico. Il fuorigioco geografico di Ondrejka non è assolutamente punibile visto che non impedisce in alcun modo la parata di Maignan. Scontro con Loftus-Cheek? Scontro fortuito, il portiere va sulla palla e la prende prima dello scontro. Dispiace per il calciatore, ma il contatto è fortuito".

(Fonte: DAZN)

