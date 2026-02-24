Dell'episodio che ha deciso la sfida tra Milan e Parma ha parlato, durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore

"Nel calcio ideale che piace a me che prevede annullano di un gol o un rigore solo per omicidio il gol è regolare perché il fallo di Troilo su Bartesaghi non c'è. Sull'episodio Maignan per me non è fallo, ma se Piccinini dà il fallo non capisco perché intervenga il Var. Il replay fa vedere che c'è un'ostruzione se pur modesta ma è quella per cui l'arbitro ha fischiato e non capisco perché sia intervenuto il Var".