Roma, Dovbyk: “Lille? Mi pento di non aver tirato il terzo rigore: quel momento…”

"Ho analizzato i rigori e l'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo, davvero", ha detto Artem Dovbyk, attaccante della Roma in merito al match con il Lille
Matteo Pifferi Redattore 

"Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera ed è il primo a questo livello".

Inizia così la sua risposta Artem Dovbyk, tornando sul doppio errore dal dischetto in Europa League.

"La squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori, bensì si è analizzato più approfonditamente l'andamento generale della partita - dice ai media ucraini -.

La partita era difficile e non abbiamo giocato al nostro livello". Dovbyk poi conclude: "Ho analizzato i rigori e l'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo, davvero. Questa è una cosa di cui mi dispiace tanto".

