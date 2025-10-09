"Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera ed è il primo a questo livello".
Roma, Dovbyk: “Lille? Mi pento di non aver tirato il terzo rigore: quel momento…”
"Ho analizzato i rigori e l'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo, davvero", ha detto Artem Dovbyk, attaccante della Roma in merito al match con il Lille
Inizia così la sua risposta Artem Dovbyk, tornando sul doppio errore dal dischetto in Europa League.
"La squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori, bensì si è analizzato più approfonditamente l'andamento generale della partita - dice ai media ucraini -.
La partita era difficile e non abbiamo giocato al nostro livello". Dovbyk poi conclude: "Ho analizzato i rigori e l'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo, davvero. Questa è una cosa di cui mi dispiace tanto".
