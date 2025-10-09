"Siamo all'ultima tappa per lo stadio della Roma e vi posso assicurare che sarà uno degli stadi più belli del mondo".
Gualtieri: “Siamo all’ultima tappa per lo stadio della Roma. Vi posso assicurare che…”
"Non sarà solo un impianto sportivo, porterà con sé un'intera rigenerazione urbanistica con spazi verdi e aperti ai cittadini", dice il Sindaco
Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l'assemblea EFC in corso a Roma.
"Non sarà solo un impianto sportivo, porterà con sé un'intera rigenerazione urbanistica con spazi verdi e spazi aperti per la cittadinanza", ha aggiunto.
E poi ancora: "Vogliamo rigenerare spazi urbani e migliorare gli impianti per migliorare la città e con Roma e Lazio lavoriamo in questa direzione".
