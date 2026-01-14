Seconda rete in Serie A per l'attaccante dell'Inter, che sta dimostrando il suo valore anche partendo dalla panchina

C'è la firma di Pio Esposito nel successo dell'Inter contro il Lecce : l'attaccante nerazzurro, entrato dalla panchina, ha trovato la zampata giusta al 78' abbattendo il muro eretto da Falcone.

Per l'attaccante classe 2005 si tratta del secondo gol in Serie A, entrambi da subentrato. Un impatto non indifferente, a cui si sommano anche due assist, e che pongono Esposito ai vertici di una speciale classifica europea raccontata da Opta: "Solo Saïd El Mala del Colonia (4G+2A – 2006) è più giovane di Francesco Pio Esposito tra i giocatori con più di una rete segnata e più di un assist fornito "dalla panchina" nei Big-5 campionati europei in corso (2G+2A da subentrato – 2005). Lesto".