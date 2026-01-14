FC Inter 1908
Gol e assist da subentrato, che impatto per Esposito: è il secondo più giovane d’Europa

Seconda rete in Serie A per l'attaccante dell'Inter, che sta dimostrando il suo valore anche partendo dalla panchina
C'è la firma di Pio Esposito nel successo dell'Inter contro il Lecce: l'attaccante nerazzurro, entrato dalla panchina, ha trovato la zampata giusta al 78' abbattendo il muro eretto da Falcone.

Gol e assist da subentrato, che impatto per Esposito: è il secondo più giovane d’Europa- immagine 2
Per l'attaccante classe 2005 si tratta del secondo gol in Serie A, entrambi da subentrato. Un impatto non indifferente, a cui si sommano anche due assist, e che pongono Esposito ai vertici di una speciale classifica europea raccontata da Opta: "Solo Saïd El Mala del Colonia (4G+2A – 2006) è più giovane di Francesco Pio Esposito tra i giocatori con più di una rete segnata e più di un assist fornito "dalla panchina" nei Big-5 campionati europei in corso (2G+2A da subentrato – 2005). Lesto".

