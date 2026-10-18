VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

Billy Costacurta, su Skysport ha commentato la vittoria dell'Inter a Bologna e si è soffermato sulla prima rete della gara, quella di Pobega che arriva da un pallone perso da Luis Henrique: «Bisseck va su una palla laterale che non deve interessargli. Pensava che Pobega passasse palla all'esterno e doveva convincerlo lui allargando il campo. Invece gli permette di venire verso il centro e credo che a quel punto fosse abbastanza facile prendere la porta, poi sul gol lascio parlare gli altri».

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«Il secondo gol della partita, bello, bello l'assist e tutto. Sono sorpreso perché c'è un lavoro diverso da parte dei difensori di oggi. Non ci sono situazioni difficili per come si marca in Italia, questione internazionale forse anche eh, credo che il difensore debba toccare prima il calciatore avversario e non fargli prendere il tempo, magari la prende comunque di testa ma se lo tocco un po' prima non riesce a saltare così tanto», ha detto sulla rete di Thuram, quella del pari.

(Fonte: SS24)