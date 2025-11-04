Il Golden Boy 2025 va a Desire Doue. L'esterno offensivo del Paris Saint-Germain, autore di una doppietta nella finale di Champions League contro l'Inter, si è aggiudicato il prestigioso premio riservato al miglior calciatore Under-21 militante nella massima serie di un campionato europeo.
Golden Boy, svelato il vincitore: Doue si aggiudica l’edizione 2025
L'esterno offensivo del Paris Saint-Germain, autore di una doppietta nella finale di Champions League, succede nell'albo d'oro a Yamal
Succede nell'albo d'oro a Lamine Yamal, vincitore nel 2024, e a Jude Bellingham, trionfatore nel 2023. Questa la motivazione: "Il Golden Boy Absolute Best è DÉSIRÉ DOUÉ! Una stagione formidabile per il giovane francese, che ha vinto tutto con il Paris Saint-Germain ed è stato il miglior giocatore della finale di Champions League con due goal e un assist".
