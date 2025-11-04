Succede nell'albo d'oro a Lamine Yamal, vincitore nel 2024, e a Jude Bellingham, trionfatore nel 2023. Questa la motivazione: "Il Golden Boy Absolute Best è DÉSIRÉ DOUÉ! Una stagione formidabile per il giovane francese, che ha vinto tutto con il Paris Saint-Germain ed è stato il miglior giocatore della finale di Champions League con due goal e un assist".