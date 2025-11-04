Inter, Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy: miglior U21 azzurro

"Non solo le notti tra le stelle della Champions League o i primi gol decisivi con l'Inter, Pio Esposito ora può sollevare il primo trofeo individuale. La giovane punta nerazzurra, classe 2005, ha vinto il Best Italian Golden Boy, premio di Tuttosport destinato al miglior U21 azzurro. Non un traguardo, ma un altro punto di partenza per l'attaccante che in questa stagione si sta togliendo tante soddisfazioni. Chivu sta credendo molto in lui e lo manda in campo quando necessario e anche Gattuso lo ha ormai inserito nella sua lista per inseguire il Mondiale. Sul campo ha risposto in modo convincente e i paragoni sono già impazziti, con il nome di Bobo Vieri che è il più accostato al talento italiano", scrive Tuttosport.