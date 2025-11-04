Si è dibattuto molto, sui social e non solo, sul cartellino giallo al 100% corretto a livello regolamentare a Yann Bisseck per il fallo su Giovane in Verona-Inter. Dopo le parole di Gianluca Rocchi che conferma la giusta scelta dell'arbitro Doveri e del VAR, ecco l'audio di Lissone mostrato durante Open VAR.

Sala VAR: "Sta facendo il rosso. No, ha fatto giallo. Ti faccio vedere prima il fallo. Il pallone non è più in controllo. Vedi Rosario: la palla va lateralmente e non è più in controllo quando fa il fallo. Guarda, non è più in controllo. Il pallone va laterale: ti confermo il giallo Daniele".