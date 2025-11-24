“Inter subisce tante ripartenze? È fisiologico per chi tiene tanto palla nella metà campo avversaria e l’Inter è prima in Serie A in questa classifica. Hanno subito 14 contropiedi in 12 giornate, con 4 gol subiti e 11 volte gli avversari sono arrivati a tirare in porta. È il rovescio della medaglia dell’Inter diciamo. Se uno non tifa Inter o Milan e oggi deve mettere un euro su chi alla fine arriva davanti tra le due io non so dove lo mettiamo… L’Inter a me pace molto, anche se ha perso queste partite”.