Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio in casa del Sassuolo che precede l'impegno contro l'Inter in programma domenica prossima. Queste le sue considerazioni:
Pisa, Gilardino: “Rosichiamo col sorriso. Alta soddisfazione per il percorso”
Le parole dell'allenatore che stasera ha pareggiato in casa del Sassuolo e nel prossimo turno sfiderà l'Inter
"Rosichiamo col sorriso. Non è bello prendere gol a 30'' dalla fine, ma dobbiamo tenere la fiducia alta e la soddisfazione per il percorso che stiamo facendo. Questa squadra ha margini di miglioramento sulla lettura degli episodi. Ci manca qualcosa per ottenere il bottino pieno fuori casa, stasera potevamo riuscirci. Non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi per quello che si è visto in campo, per l'atteggiamento e per la prestazione, ma anche per la voglia di soffrire".
