"L'aggressione verbale Allegri-Oriali? Qui è un fatto culturale. Dobbiamo riacquistare il senso dell'educazione. Ultimamente si è convinti che più si urla e più si condiziona la scelta o la decisione dell'arbitro o degli addetti ai lavori, ma invece è solo una sconfitta per l'immagine del calcio italiano".
Gravina: “Allegri-Oriali? Basta, così ci perde il calcio italiano”
Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa post consiglio parlando di quanto accaduto in Supercoppa italiana.
A chi gli chiede anche un commento anche sugli insulti ricevuti dal difensore della Roma Mario Hermoso da parte parte di Michael Folorunsho in Cagliari-Roma ha aggiunto: "Basta con queste modalità di aggressioni continue, vale per tutti, per Folorunsho, per i presidenti, per i dirigenti, i calciatori e i tifosi. Parliamo di fair play ed etica, facciamo le campagne e ce lo stampiamo sul petto e poi andiamo in campo e ci sputiamo addosso".
