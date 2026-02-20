La Juventus ha fatto richiesta alla Figc per togliere la squalifica a Kalulu dopo aver rimediato due cartellini gialli con l'Inter. Il club bianconero vorrebbe riavere a disposizione il difensore già per la partita contro il Como ma servirà la Grazia di Gravina.
Ravezzani: “Darei la grazia a Kalulu ma ho una domanda sulla mossa della Juve”
La Juventus ha fatto richiesta alla Figc per togliere la squalifica a Kalulu dopo aver rimediato due cartellini gialli con l'Inter
Fabio Ravezzani, intervenuto su X, ha voluto commentare la vicenda, ponendo anche una domanda sulla tempistica della mossa della dirigenza della Juventus:
"La Juve chiede la grazia a Gravina per Kalulu. Ci può stare (io la darei). Ma perché renderlo noto solo oggi? A livello politico e mediatico l’iniziativa andava resa nota subito, sottolineando il grave doppio torto subito dal difensore, esempio di correttezza. Ora mi pare tardi".
