È il compleanno di Sinisa Mihajlovic. L’omaggio dell’Inter sui social

Senza parole, solo facendo il suo nome, il club ha voluto ricordare l'ex giocatore ed ex allenatore scomparso nel 2022

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 18:02)

Se ne è andato via troppo presto, a 53 anni, dopo aver battagliato contro una dura malattia e ha lasciato dietro di sé il ricordo di una persona forte e determinata per tutto quello che ha fatto in campo e anche fuori. Un guerriero nel calcio e nella vita che è un simbolo per tanti tifosi. Oggi è il giorno in cui è nato Mihajlovic.

L'Inter, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto dell'ex giocatore nerazzurro - che è stato anche vice allenatore - e ha scritto solo il suo nome accanto a due cuoricini nerazzurri. Un pensiero per Sinisa che ha lasciato il segno anche tra i tifosi nerazzurri. Un pensiero per il quale non servono troppe parole. Perchè senza parole Sinisa ha lasciato tutti andandosene.

È stato all'Inter per due stagioni dal 2004 al 2006, ha segnato 7 gol in 42 presenze. Poi è stato per due anni in panchina come vice di Roberto Mancini e con loro il club nerazzurro ha conquistato sette trofei: tre scudetti, due coppe Italia e due Supercoppe italiane.