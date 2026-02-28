Il mondo del calcio e le sue istituzioni rendono omaggio a Dino Zoff nel giorno del suo 84/o compleanno. "Icona del calcio italiano, un gentiluomo che ha attraversato decenni del nostro mondo facendolo con garbo, stile, mitezza e senza staccarsi da quelle che sono le radici di un territorio e dalla sua visione dai valori reali del calcio.

Anche Giancarlo Abete, presidente della Lnd, ha voluto ricordare come Zoff sia una "persona che ha fatto grande il calcio italiano. Siamo legati a lui per i suoi ruoli svolti nel mondo del calcio dimostrando di poter arrivare ai successi mondiali anche partendo da realtà dilettantistiche. Per noi sei un esempio, una persona che sa coniugare la dimensione del successo sportivo con la dimensione valoriale e con comportamenti etici. Sei un patrimonio del calcio italiano e di tutto il Paese".