Ciccio Graziani, ospite della 'Domenica Sportiva', ha commentato le immagini della reazione di Antonio Conte dopo il rigore concesso all'Inter ieri sera al Meazza contro il Napoli. Rigore su cui non c'è alcun dubbio anche per l'ex attaccante:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Graziani: “Conte? Non sa contare fino a 10. Fa brutte figure…”
ultimora
Graziani: “Conte? Non sa contare fino a 10. Fa brutte figure…”
Le parole dell'ex campione del mondo a proposito della reazione dell'allenatore del Napoli ieri sera al Meazza
"Antonio Conte è bravo ma non sa contare fino a dieci nei momenti di difficoltà. In questo caso qui prima rivedi le immagini. Dico di più. Al contrario ci fosse stato un fallo su Hojlund, Conte avrebbe gridato vergogna alla stessa maniera. È bravo ma deve valutare bene altrimenti va incontro a brutte figure. Questo è un calcio di rigore netto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA