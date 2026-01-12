Lecce, allenamento verso l’Inter: in 3 lavorano a parte, Camarda…

FC Inter 1908
Giallorossi impegnati questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara con l’Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Il Lecce si è allenato questa mattina in vista della sfida contro l'Inter in programma mercoledì sera a San Siro.

"Giallorossi impegnati questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara con l’Inter, recupero della 16ª giornata della Serie A Enilive.

Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, hanno svolto un lavoro personalizzato Früchtl, Berisha e Morente. Terapie per Camarda a causa di un trauma contusivo alla spalla destra.

Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Milano.

Il gruppo squadra, dopo la gara di mercoledì sera, si trasferirà poi al Centro Sportivo di Novarello (Novara) dove proseguirà la preparazione in vista della gara di domenica sera con il Milan".

Fonte: Sito ufficiale US Lecce

