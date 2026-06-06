Dopo cinque stagioni Denzel Dumfries lascia l'Inter. L'esterno olandese vestirà la maglia del Real Madrid dalla prossima stagione, il suo posto nella rosa nerazzurra potrebbe prenderlo il giovane Marco Palestra.
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Graziani: “Dumfries e Palestra diversi fisicamente ma simili nel gioco. Se l’Inter prende…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato delle differenze tra i due giocatori
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato delle differenze tra i due giocatori. "Dumfries e Palestra sono diversi fisicamente ma simili nel gioco. L'olandese è al top, Palestra ha grandi margini di crescita, è duttile e ha qualità. Se l'Inter lo prende fa una scelta di mentalità, sfruttando i giovani italiani bravi".
(Radio Sportiva)
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