Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato delle differenze tra i due giocatori. "Dumfries e Palestra sono diversi fisicamente ma simili nel gioco. L'olandese è al top, Palestra ha grandi margini di crescita, è duttile e ha qualità. Se l'Inter lo prende fa una scelta di mentalità, sfruttando i giovani italiani bravi".