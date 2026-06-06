Lo Monaco: “Allegri gioca male? E chi gioca bene in Italia? L’Inter è…”

"Ognuno può dire la sua, esprimere concetti più o meno centrati, ma la storia dice che Allegri ha vinto", dice Lo Monaco

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 19:02)

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Nel corso di un'ampia intervista a Tutto Radio Napoli, Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, ha voluto parlare così di Allegri al Napoli:

"Ognuno può dire la sua, esprimere concetti più o meno centrati, ma la storia dice che Allegri ha vinto. È un allenatore che ha vinto tanto. Certamente ha le sue prerogative, ma avete mai visto giocare bene una squadra di Simeone? Avete mai visto giocare bene una squadra di Mourinho?"

"Vi giro una domanda: mi dite gentilmente quale squadra in Italia gioca bene, a parte il Como che ha un allenatore straniero? L'Inter? L'Inter è una squadra fatta da campioni, ha una rosa pazzesca. Poi ogni maglia ha un suo peso specifico, ogni squadra ha il suo peso specifico, ogni società. Magari il miracolo lo può fare la gente di Napoli.

L'allenatore si sente sicuramente motivato ad andare a svolgere il proprio lavoro in una piazza così calorosa e così vicina alla squadra. Magari proprio la piazza sarà in grado di tirare fuori il miglior Allegri. Ripeto: sono assolutamente contrario al dogma assoluto su come si debba giocare a calcio. Non esiste. Non ce l'ha nessuno. Il resto sono tutte chiacchiere che si porta via il vento. La praticità è un'altra cosa"