Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, ha parlato al Festival della Serie A anche di Palestra

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 18:47)

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Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, ha parlato al Festival della Serie A: "Faccio i complimenti alla Fiorentina e anche all'Inter per le loro vittorie di campionato e Supercoppa. Ma li faccio anche al Parma. Questo risultato della Fiorentina non deve togliere valore a chi è arrivato in finale. Il Parma ha fatto un lavoro straordinario anche se il campionato lo ha vinto la Fiorentina. Poi ovvio che fa piacere vincere come successo anche a noi. I rigori? Non li ho guardati. Ascoltavo i tifosi all'Arena".

Su Palestra — "Fa il suo percorso in tutta tranquillità, ha trovato l'ambiente giusto dove divertirsi e crescere. E soprattutto una squadra che ha creduto in lui, lo deve a chi ha creduto in lui ed a se stesso. Sul ruolo: io non c'ero quando lo ha cambiato. Ma bisogna dirlo: l'ambiente dove crescono i giovani è un disastro. Sicuramente ha ragione anche Marotta a parlare del problema della cultura del risultato. Ma arrivati al disastro in cui siamo tutti, è inutile parlare del fatto che non ci sono più gli oratori e che bisogna lavorare sulla tecnica".

Cosa non funziona? — "I nostri ragazzi crescono in un ambiente bruttissimo. Che sia per un motivo o per l'altro non lo so, ma è tutto il sistema che non funziona. Poi ci sono tante cose che funzionano e persone brave, ma se non cambiamo con i fatti. Parliamo di 3 Mondiali dimenticandoci dei due prima, fanno 5. Bisogna darsi una svegliata, cambiando le cose, basta parlare".

(TMW)