fcinter1908 ultimora Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Inter: c’è Jakirovic dal 1′. In avanti…

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Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Inter: c’è Jakirovic dal 1′. In avanti…

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Le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 14 al KONAMI Football Centre
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

E' tutto pronto a Interello per Inter-Lazio, gara valida per il per la trentunesima giornata di campionato. I padroni di casa sono in piena lotta nelle zone alte di classifica, mentre gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona play-out. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Inter: c’è Jakirovic dal 1′. In avanti…- immagine 2
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INTER (4-3-3): 1 Taho; 22 Ballo, 15 Bovio, 53 Jakirovic, 3 Marello; 16 Venturini, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 19 El Mahboubi, 29 Mancuso, 7 Zouin.

LAZIO (4-4-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni, Calvani; Ferrari, Munoz, Santagostino, Cuzzarella; Serra, Sulejmani.

 

 

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