Ha fatto molto discutere l'assegnazione del calcio di rigore alla Juventus per un tocco, giudicato di braccio, del difensore del Sassuolo Idzes . Rigore che poi Locatelli ha calciato malamente, facendoselo parare da Muric.

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato su Twitter l'episodio tanto discusso di Juventus-Sassuolo, ponendo il focus su un tema anche più profondo su Open VAR che sembra destinato alla chiusura:

"Il problema non riguarda la Juventus ma quei pochi idioti che provano a convincere la gente che #dzes abbia davvero toccato la palla con il braccio. La trasmissione Open Var su Dazn ha perso un'ottima occasione per dimostrare che il mondo AIA sia senza peccato"