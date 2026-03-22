Ha fatto molto discutere l'assegnazione del calcio di rigore alla Juventus per un tocco, giudicato di braccio, del difensore del Sassuolo Idzes. Rigore che poi Locatelli ha calciato malamente, facendoselo parare da Muric.
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Juve, Auriemma: “Il problema sono gli idioti che provano a convincerci del rigore. Open Var ha…”
Raffaele Auriemma non usa giri di parole per commentare il rigore dato alla Juventus contro il Sassuolo, poi sbagliato da Locatelli
Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato su Twitter l'episodio tanto discusso di Juventus-Sassuolo, ponendo il focus su un tema anche più profondo su Open VAR che sembra destinato alla chiusura:
"Il problema non riguarda la Juventus ma quei pochi idioti che provano a convincere la gente che #dzes abbia davvero toccato la palla con il braccio. La trasmissione Open Var su Dazn ha perso un'ottima occasione per dimostrare che il mondo AIA sia senza peccato"
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