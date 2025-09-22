Intervenuto durante la Domenica Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, ieri vicino al gol contro il Sassuolo: "Io vi dico che lui sente molto la pressione, lo stadio: però cerca di gestirla nel modo migliore. Io alla sua età ero titolare in Serie B con l'Arezzo, lui gioca a San Siro e ha giocato la Champions.