Intervenuto durante la Domenica Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, ieri vicino al gol contro il Sassuolo: "Io vi dico che lui sente molto la pressione, lo stadio: però cerca di gestirla nel modo migliore. Io alla sua età ero titolare in Serie B con l'Arezzo, lui gioca a San Siro e ha giocato la Champions.
Prevedo un grandissimo futuro. Deve mantenere umiltà e andare al campo ogni giorno per imparare: vicino ha attaccanti molto bravi, può prendere tanto da loro. Avrebbe bisogno di un gol perché ti giudicano per quello: spero che nelle prossime opportunità possa cominciare a sbloccarsi".
