Durante La Nuova Ds, l'ex bomber del Torino Cicco Graziani ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Como di sabato sera:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Graziani: “Inter ha giocato così bene grazie all’atteggiamento del Como. Luis Henrique…”
ultimora
Graziani: “Inter ha giocato così bene grazie all’atteggiamento del Como. Luis Henrique…”
Durante La Nuova Ds, l'ex bomber del Torino Cicco Graziani ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Como di sabato sera
"Se l'Inter ha giocato così bene è grazie all'atteggiamento del Como che ieri ha perso ma sicuramente sono migliorati, ha imparato tante cose. Luis Henrique? Inter società solida, sta costruendo tutto con basi solide, è una squadra che migliorerà nel futuro, ma se ha giocato così bene è grazie all'atteggiamento del Como".
© RIPRODUZIONE RISERVATA