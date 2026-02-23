FC Inter 1908
Ciccio Graziani, intervenuto al tavolo de La Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter in vista del ritorno contro il Bodo/Glimt
Marco Astori
L'ex calciatore Ciccio Graziani, intervenuto al tavolo de La Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter in vista del ritorno contro il Bodo/Glimt di domani sera: "L'impresa è possibilissima nonostante l'assenza pesante di Lautaro: l'Inter ha risorse straordinarie e adesso ha anche l'autostima.

Avrà anche un pubblico straordinario che darà tanta forza: tecnicamente ci sono tutti i presupposti per fare almeno due gol e andare eventualmente ai supplementari. Ma due gol li può fare."

 

