L'ex calciatore Ciccio Graziani, intervenuto al tavolo de La Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter in vista del ritorno contro il Bodo/Glimt di domani sera: "L'impresa è possibilissima nonostante l'assenza pesante di Lautaro: l'Inter ha risorse straordinarie e adesso ha anche l'autostima.
Graziani: “Inter, col Bodo è possibilissima! Tutti i presupposti per fare almeno due gol”
Avrà anche un pubblico straordinario che darà tanta forza: tecnicamente ci sono tutti i presupposti per fare almeno due gol e andare eventualmente ai supplementari. Ma due gol li può fare."
