Stefano Sorrentino, ex portiere, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Stefano Sorrentino, ex portiere, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "Per me è il campionato è chiuso: 10 punti in 12 partite sono tantissimi.

La partita dell'Inter poteva essere una mezza trappola vista la Champions, i viaggi e il Lecce con il coltello tra i denti: invece da grande squadra ha messo in cassaforte i tre punti e con la sconfitta del Milan non c'è più nulla da dire".

