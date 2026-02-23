Stefano Sorrentino, ex portiere, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "Per me è il campionato è chiuso: 10 punti in 12 partite sono tantissimi.
La partita dell'Inter poteva essere una mezza trappola vista la Champions, i viaggi e il Lecce con il coltello tra i denti: invece da grande squadra ha messo in cassaforte i tre punti e con la sconfitta del Milan non c'è più nulla da dire".
