Durante La Nuova Ds, l'ex bomber Ciccio Graziani ha parlato del momento dell'Inter dopo la sconfitta nel derby e il pareggio con l'Atalanta:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Graziani: “Mi sembra che l’Inter cominci ad avere paura di se stessa. Serviva approccio diverso”
ultimora
Graziani: “Mi sembra che l’Inter cominci ad avere paura di se stessa. Serviva approccio diverso”
Durante La Nuova Ds, l'ex bomber Ciccio Graziani ha parlato del momento dell'Inter dopo la sconfitta nel derby e il pareggio con l'Atalanta:
"Inter poteva andare a-5 invece è a +8, col Napoli che attenzione è a -9. Ho l'impressione che l'Inter non stia bene fisicamente perché tiene i ritmi troppo bassi. Dopo una sconfitta come quella del derby, serviva approccio diverso, rabbia diversa e non l'abbiamo visto. Squadra che comincia ad avere paura di se stessa ed è l'errore più grande che può fare l'Inter. Ha ancora del vantaggio, deve ritrovare se stessa, ha paura di giocare e di esprimere il meglio. Mancano giocatori, ma chi sta giocando? Abbiamo sempre detto che ha la rosa migliore, ma gioca a ritmi lenti. Per il vantaggio che ha dovrebbe raddoppiare le forze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA