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fcinter1908 ultimora Graziani: “Mi sembra che l’Inter cominci ad avere paura di se stessa. Serviva approccio diverso”

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Graziani: “Mi sembra che l’Inter cominci ad avere paura di se stessa. Serviva approccio diverso”

Graziani: “Mi sembra che l’Inter cominci ad avere paura di se stessa. Serviva approccio diverso” - immagine 1
Durante La Nuova Ds, l'ex bomber Ciccio Graziani ha parlato del momento dell'Inter dopo la sconfitta nel derby e il pareggio con l'Atalanta: 
Andrea Della Sala Redattore 

Durante La Nuova Ds, l'ex bomber Ciccio Graziani ha parlato del momento dell'Inter dopo la sconfitta nel derby e il pareggio con l'Atalanta:

Graziani: “Mi sembra che l’Inter cominci ad avere paura di se stessa. Serviva approccio diverso”- immagine 2

"Inter poteva andare a-5 invece è a +8, col Napoli che attenzione è a -9. Ho l'impressione che l'Inter non stia bene fisicamente perché tiene i ritmi troppo bassi. Dopo una sconfitta come quella del derby, serviva approccio diverso, rabbia diversa e non l'abbiamo visto. Squadra che comincia ad avere paura di se stessa ed è l'errore più grande che può fare l'Inter. Ha ancora del vantaggio, deve ritrovare se stessa, ha paura di giocare e di esprimere il meglio. Mancano giocatori, ma chi sta giocando? Abbiamo sempre detto che ha la rosa migliore, ma gioca a ritmi lenti. Per il vantaggio che ha dovrebbe raddoppiare le forze. 

 

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