"Inter poteva andare a-5 invece è a +8, col Napoli che attenzione è a -9. Ho l'impressione che l'Inter non stia bene fisicamente perché tiene i ritmi troppo bassi. Dopo una sconfitta come quella del derby, serviva approccio diverso, rabbia diversa e non l'abbiamo visto. Squadra che comincia ad avere paura di se stessa ed è l'errore più grande che può fare l'Inter. Ha ancora del vantaggio, deve ritrovare se stessa, ha paura di giocare e di esprimere il meglio. Mancano giocatori, ma chi sta giocando? Abbiamo sempre detto che ha la rosa migliore, ma gioca a ritmi lenti. Per il vantaggio che ha dovrebbe raddoppiare le forze.