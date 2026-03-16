Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset, ha analizzato così gli episodi arbitrali controversi di Inter-Atalanta

Marco Astori Redattore 16 marzo - 10:08

Negli studi di Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset, ha analizzato così gli episodi arbitrali controversi di Inter-Atalanta: "Nel pareggio dell'Atalanta Manganiello corre e mette il fischietto in bocca, lo alza e lo mette lì: come a dire "per me questo è fallo" e poi ci ripensa e non si capisce perché. Sulemana mette la mano sinistra sulla schiena di Dumfries: il giocatore dell'Inter è davanti e in posizione privilegiata. Manganiello dà il gol, allora io per mia informazione sono andato a vedere tutti i regolamenti: sapete cosa c'è non scritto? Soft push, c'è scritto spinta e basta: e allora come la mettiamo?

Hanno deciso che non è una spinta da punire, secondo me qui ci sta il fallo, anche perché in Lazio-Milan De Winter ad un certo punto si trova in vantaggio, Taylor appoggia la mano e Guida concede il vantaggio perché la Lazio ha la palla. Poi nell'area dell'Atalanta ci sono due episodi: prima Scalvini su Frattesi e Manganiello dice "no, no" e poi Ederson su Dumfries. Da tutte le lenti si vede che è rigore in sala VAR! Cosa fanno Gariglio e Chiffi? Anche perché io devo andare al 2021, un episodio molto simile in Inter-Juventus, Alex Sandro e Dumfries: lì Mariani non ha visto e il VAR Mazzoleni ha concesso il rigore. E lì Rocchi in un incontro coi giornalisti spiegò che era rigore.

Poi c'è Dumfries ed Ederson: c'è la mano di Dumfries che abbraccia Ederson quando è in controllo del pallone, si aggrappa al giocatore dell'Atalanta. Ma poi Ederson allarga la gamba sinistra e va a scontrarsi con Dumfries: e io non so come abbia fatto Manganiello a vedere, qui non vede assolutamente nulla perché è in mezzo al campo e non si è mosso. Secondo me prima c'è fallo di Dumfries, poi c'è rigore: ma c'è la trattenuta. Se l'arbitro vede un giocatore a terra in area che ti dice che lo hanno colpito, deve essere lui a pretendere che il VAR glielo faccia vedere: lui parla eh. Non ho nessuna spiegazione del perché non abbiano richiamato l'arbitro per Frattesi: qui non può esserci sudditanza".