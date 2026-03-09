"Ma l'Inter che aveva 10 punti di vantaggio e che se avesse vinto avrebbe chiuso i conti, ha giocato a ritmi lenti, sembrava un'amichevole di inizio stagione. Spettacolo pessimo, ha vinto chi è stato più concreto. L'Inter doveva giocare con un altro piglio, con spirito di sacrificio maggiore. Ho avuto l'impressione che le due squadre giocassero per non perdere. Ci sono 30 punti, certo questo campionato lo può rimettere in gioco solo l'Inter, perché 7 punti sono un bel vantaggio.