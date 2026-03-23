"Inter troppo sottotono, ritmi bassissimi. Per come gioca l'Inter si può pensare che possa riaprire il campionato per queste negligenze. Per come sta giocando si può pensare che il campionato si possa riaprire. Ho l'impressione che questa Inter farebbe molto fatica ad arrivare in fondo. La salvezza dell'Inter potrebbe essere Lautaro che è il grande punto di riferimento anche dal punto di vista della personalità. Thuram ha abbassato il livello, l'Inter sta giocando a ritmi lentissimi ed è l'aspetto da rimarcare. Ha segnato dopo 40'' e non è stata rabbiosa, nelle prossime partite se non tira fuori il carattere rischia di non vincerlo il campionato".