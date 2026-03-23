Il fallo di mano di Pongracic era da rigore? Nello studio di Pressing non ci sono dubbi: il fallo era punibile. E' la sentenza di Cesari

Redazione1908 23 marzo - 12:54

Il fallo di mano di Pongracic era da rigore? Nello studio di Pressing non ci sono dubbi: il fallo era punibile. E' la sentenza di Graziano Cesari, che però già preannuncia che l'AIA assolverà l'arbitro Colombo. E allora perché l'AIA assolve Colombo? Secondo Franco Ordine, ospite in studio, il motivo é "semplicissimo".

"Cesari dice che è rigore, l'AIA dirà di no. Qual è il problema?", si chiede Sabatini. Ordine fornisce la sua versione.

"Il problema è semplicissimo. Da una parte difendere Colombo e dall'altra, soprattutto, abbassare la percentuale degli errori rispetto a quelli effettivamente commessi. E' semplicissimo, è questa la realtà".