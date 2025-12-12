Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del prossimo turno di campionato e in particolare dell'Inter. Alla domanda chi rischi di più tra Napoli e nerazzurri in questo turno, l'ex giocatore non ha avuto dubbi.
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche della trasferta dell'Inter sul campo del Genoa
"L'Inter. Perché giocare su quel campo, in quello stadio, o sei al meglio sennò è una guerra. De Rossi sta facendo un grande lavoro, squadra fisica, molto dura agonisticamente parlando. Serve un'Inter perfetta se vuole vincere. E' una partita insidiosa".
