FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Orlando: “Serve un’Inter perfetta se vuole vincere col Genoa. In quello stadio…”

ultimora

Orlando: “Serve un’Inter perfetta se vuole vincere col Genoa. In quello stadio…”

Orlando: “Serve un’Inter perfetta se vuole vincere col Genoa. In quello stadio…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche della trasferta dell'Inter sul campo del Genoa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Orlando: “Serve un’Inter perfetta se vuole vincere col Genoa. In quello stadio…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del prossimo turno di campionato e in particolare dell'Inter. Alla domanda chi rischi di più tra Napoli e nerazzurri in questo turno, l'ex giocatore non ha avuto dubbi.

Orlando: “Serve un’Inter perfetta se vuole vincere col Genoa. In quello stadio…”- immagine 3
Getty

"L'Inter. Perché giocare su quel campo, in quello stadio, o sei al meglio sennò è una guerra. De Rossi sta facendo un grande lavoro, squadra fisica, molto dura agonisticamente parlando. Serve un'Inter perfetta se vuole vincere. E' una partita insidiosa".

(TMW Radio)

Leggi anche
Genoa-Inter, vaccino antinfluenzale allo stadio Ferraris: l’iniziativa dell’Asl3
CIES – Aumento valori mercato: schizzano i prezzi di Sucic e Bonny, classifica e cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA