Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del prossimo turno di campionato e in particolare dell'Inter . Alla domanda chi rischi di più tra Napoli e nerazzurri in questo turno, l'ex giocatore non ha avuto dubbi.

"L'Inter. Perché giocare su quel campo, in quello stadio, o sei al meglio sennò è una guerra. De Rossi sta facendo un grande lavoro, squadra fisica, molto dura agonisticamente parlando. Serve un'Inter perfetta se vuole vincere. E' una partita insidiosa".