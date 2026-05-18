L'ex attaccante, intervenuto durante La Nuova Ds, ha parlato della stagione del Napoli e dei tanti infortuni avuti dalla formazione di Conte

Andrea Della Sala Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 14:16)

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L'ex attaccante Ciccio Graziani, intervenuto durante La Nuova Ds, ha parlato della stagione del Napoli e dei tanti infortuni avuti dalla formazione di Conte:

"Spese esagerate per il Napoli per giocatori che non sono stati all'altezza. Penso a Lang, Lucca, Marianucci, Beukema... L'aver sperperato questo patrimonio finanziario e i tanti infortuni... Qualcuno di questi infortuni si deve prendere le responsabilità. Qualcosa non è andato nel modo giusto, qualcosa non ha funzionato dal punto di vista del lavoro atletico. Se il Napoli vuole rimanere competitivo deve tenere Conte. Dovesse andare via il nome nuovo potrebbe essere anche Palladino".