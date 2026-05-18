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fcinter1908 ultimora Croazia, i pre-convocati di Dalic per il Mondiale: c’è Sucic, ecco l’elenco
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Croazia, i pre-convocati di Dalic per il Mondiale: c’è Sucic, ecco l’elenco
Il CT della Croazia Zlatko Dalic ha diramato la lista dei pre-convocati della Nazionale per i prossimi Mondiali: c'è Sucic
Il CT della Croazia Zlatko Dalic ha diramato la lista dei pre-convocati della Nazionale per i prossimi Mondiali. Nell'elenco figura anche il nome di Petar Sucic, centrocampista dell'Inter autore di una grandissima stagione al primo anno in Serie A.
Nella lista dei pre-convocati ci sono anche diversi giocatori che militano in Serie A come Pongracic (Fiorentina), Modric (Milan), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Baturina (Como) e Nikola Moro (Bologna) oltre all'ex interista Perisic.
Sono sette, invece, i giocatori dichiarati in stand-by: Majer (Wolfsburg), Ivanovic (Benfica), Beljo (Dinamo), Smolcic (Como), Letica (Losanna), Segecic (Portsmouth) e Stojkovic (Dinamo)
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