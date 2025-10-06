Presente negli studi della Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato anche dell'Inter. L'ex giocatore sottolinea il cambiamento della squadra nerazzurra rispetto a qualche settimana fa. "Io qualche settimana fa ho che questa è una squadra triste, oggi vedo una squadra col sorriso, con la convinzione di potersi riprendere tutto ciò che la scorsa stagione ha lasciato per strada. avevo anche detto che dovevano ritrovare il vero Lautaro e questo è il vero Lautaro che non solo fa gol, ma dà un input importante a tutti i compagni".
Graziani: “Questo il problema dell’Inter. Avevo parlato di squadra triste, oggi vedo…”
Presente negli studi della Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato anche dell'Inter sottolineandone la crescita
"Il problema dell'Inter è quando abbassa i ritmi della partita è prevedibilissima perché le corsie sono sempre le stesse, i movimenti sono sempre gli stessi. Devo dire che ha due giovani interessantissimi e bravissimi che faranno una grande carriera, ma i titolari sono Lautaro e Thuram e il francese mi piace tantissimo"
