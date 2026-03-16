"Io non me la prendo con Manganiello, arbitrare è difficile. Quando c'è tanta gente dentro l'area non puoi essere certo, ma c'è la tecnologia che deve intervenire in un chiaro ed evidente errore dell'arbitro che in quel momento può incidere sul risultato. Ma richiamatelo no? Non mi fate alzare la voce. Ma da quella sala Var di Lissone, ma lo volete richiamare? Fatela finita, con questa sala di Lissone stiamo mettendo alla berlina gli arbitri, gli stiamo facendo fare delle bruttissime figure. Dentro quella sala giocano a carte, dovete stare attenti altrimenti fate danni al calcio e ai vostri compagni che sono in campo".