Graziani sicuro: “Mani Ricci? Rigore netto, vai a rivederlo! Se succede a parti invertite…”

Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera
Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera: "Nella prima mezz'ora ritmi bassissimi, potevamo giocare io e Panatta: poi si è un po' accesa.

Io dico, anche l'Inter: dieci punti di vantaggio, se vinci chiudi il sipario, ma sembrava un'amichevole, non è possibile. E lo spettacolo è stato pessimo, hanno giocato tutte e due per non perdere e ha vinto quella più concreta.

Mani di Ricci? Toccandola col braccio, è vero che cerca di toglierlo, ma la prende larga e staccata dal corpo: e la palla rimane lì e va a vantaggio del Milan, per me è rigore netto. Almeno vai a rivederlo: un'azione così bisogna andare a rivederla. Se questo episodio fosse successo al contrario, il Milan avrebbe contestato chiedendo il rigore: ne sono straconvinto".

