Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani è tornato sulla pesantissima sconfitta del Torino contro l'Inter nella prima gara di campionato. A San Siro la squadra allenata da Marco Baroni ha perso con un netto 5-0. "Contro l'Inter troppe le disattenzioni nella fase difensiva".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Graziani: “Torino, contro l’Inter troppe disattenzioni difensive. Però dico che…”
ultimora
Graziani: “Torino, contro l’Inter troppe disattenzioni difensive. Però dico che…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani è tornato sulla pesantissima sconfitta del Torino contro l'Inter
"Il Torino ha regalato addirittura due gol. Però dico un'altra cosa: questo Torino è più forte di quello dell'anno scorso. Alla fine della stagione migliorerà la classifica dell'anno scorso", le parole dell'ex attaccante del Torino.
(Radio Sportiva)
© RIPRODUZIONE RISERVATA