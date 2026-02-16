FC Inter 1908
ultimora

Graziani: “Quante volte abbiamo visto grandi calciatori fare i furbi? Con Vergara dato rigore”

L'ex bomber del Torino, intervenuto durante La Nuova Ds, ha parlato dell'episodio di Bastoni e dei commenti su Inter-Juve
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex bomber del Torino Ciccio Graziani, intervenuto durante La Nuova Ds, ha parlato dell'episodio di Bastoni e dei commenti su Inter-Juve

"L'arbitro deve decidere in un decimo di secondo. Non può aspettare l'assistente o la sala Var. Grave errore, ma l'80% delle persone hanno pensato che ci fosse il fallo di Kalulu su Bastoni. Il tocco di Kalulu su Barella c'è, il fallo c'è, magari poteva non essere ammonito. 

Graziani: “Quante volte abbiamo visto grandi calciatori fare i furbi? Con Vergara dato rigore”- immagine 2

Quante volte abbiamo visto anche nel passato grandi calciatori fare i furbi? Ne ho viste tante e ne vedremo ancora della altre se non mettono delle situazioni in cui il giocatore viene punito se simula. Quante volte avete visto poi l'allenatore venire ai microfoni e dire che ha vinto per un episodio a favore? Abbiamo gli arbitri tra i più bravi in Europa, ma non li mettiamo in condizione sia in campo con alcuni atteggiamenti, sia dalla sala Var. Nel caso di Vergara lo hanno richiamato, non aveva dato rigore lo hanno richiamato ha dato rigore e non lo era. Quando li devono richiamare non li chiamano e viceversa, lì c'è confusione. Li mettono in difficoltà.

