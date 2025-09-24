Angelo Gregucci, per un breve lasso di tempo vice di Roberto Mancini in nerazzurro, ha parlato anche dell'Inter come avversaria del Napoli nell'intervista concessa a news.superscommesse.it. Queste le sue parole:
Gregucci: “Inter? Cambiata la narrazione, ma ha ottimo organico. Per me deve…”
"Chi avversaria del Napoli? Suppongo l’Inter da come i narratori di calcio la davano tutti favorita l’anno scorso. Ora che è cambiata pochissimo, gli stessi narratori raccontano che non è più all’altezza. Invece ha un ottimo organico, ha le spalle grosse per superare le delusioni delle finali di Champions e degli scudetti persi in malo modo.
Per me è l’Inter la più accreditata avversaria del Napoli. I partenopei sono molto forti, ma hanno una controindicazione da pennarello rosso. È vero che hanno investito quasi 200 milioni, ma ora devono fare il salto di maturità che permetta loro di essere competitivi 3 volte alla settimana. Conte è un allenatore da fantastici risultati a settimana pulita, ora anche lui può però dimostrare di poter passare dall’essere considerato un grande tecnico a grandissimo Mister".
