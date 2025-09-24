"Chi avversaria del Napoli? Suppongo l’Inter da come i narratori di calcio la davano tutti favorita l’anno scorso. Ora che è cambiata pochissimo, gli stessi narratori raccontano che non è più all’altezza. Invece ha un ottimo organico, ha le spalle grosse per superare le delusioni delle finali di Champions e degli scudetti persi in malo modo.