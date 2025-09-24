Tutta la verità sulla permanenza di Pio Esposito all'Inter: ecco come e quando è nata la decisione dei dirigenti nerazzurri

Pio Esposito ha giocato da titolare e convinto tutti sia in Champions League contro l'Ajax che in campionato contro il Sassuolo. È mancato solo il gol al baby nerazzurro, che ha offerto due prestazioni più che positive.