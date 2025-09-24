Pio Esposito ha giocato da titolare e convinto tutti sia in Champions League contro l'Ajax che in campionato contro il Sassuolo. È mancato solo il gol al baby nerazzurro, che ha offerto due prestazioni più che positive.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pio Esposito-Inter, permanenza già decisa pre-Mondiale: “La verità è che il club…”
ultimora
Pio Esposito-Inter, permanenza già decisa pre-Mondiale: “La verità è che il club…”
Tutta la verità sulla permanenza di Pio Esposito all'Inter: ecco come e quando è nata la decisione dei dirigenti nerazzurri
Ecco quanto svelato da Sky Sport sulla scelta dell'Inter di tenere Pio Esposito in estate: "L’Inter già prima del Mondiale per Club aveva già deciso di tenere Pio Esposito, anche prima dell’exploit estivo.
La dirigenza è convinta che abbia un potenziale incredibile e lo pensa anche lo stesso Chivu, che lo aveva allenato già nelle giovanili nerazzurre", ha svelato recentemente Matteo Barzaghi. Questa dunque la verità sulla conferma di Pio...
© RIPRODUZIONE RISERVATA