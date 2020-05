Gresko torna sul 5 maggio: “Perse tutta l’Inter, non solo un calciatore. Sono felice perché…”

Intervistato da Il Giornale, Vratislav Gresko, ex laterale dell’Inter e, a distanza di 18 anni, considerato da molti tifosi nerazzurri il grande colpevole della sconfitta maledetta contro la Lazio in quel fatidico 5 maggio 2002, è tornato su quella nefasta giornata. Ecco le sue parole:

CLIMA STRANO – “Ricordo che fu una partita difficile, c’era un clima strano. Stavamo comunque giocando contro una grande squadra come la Lazio che si stava giocando l’accesso alla Coppa Uefa. Quella è stata una brutta giornata per tutti, forse doveva andare così”.

COLPEVOLE? – “Devo dire la verità: i giornali, i media hanno massacrato un po’ tutti indistintamente. Per quanto riguarda i tifosi invece sono stato preso maggiormente di mira per il mio errore, ma penso che quella partita l’abbia persa tutta l’Inter e non solo un singolo calciatore“.

FELICE PER LA RIPRESA – “Sono felice perché dopo quegli anni difficili e bui l’Inter ha iniziato a vincere e a mettere trofei in bacheca: dai campionati, alla Champions League del 2010, sono molto felice per la società e per tutti loro“.

RICORDI NERAZZURRI – “Italia? Ricordi belli, davvero. Grande paese, mi sono trovato molto bene anche all’Inter dove mi hanno trattato tutti bene. Sto anche notando come stia crescendo la società e questo mi fa piacere. L’anno scorso sono andato a far visita alla squadra a Vienna“.

(Fonte: Il Giornale)